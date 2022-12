Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 1, Pilihan Ganda dan Uraian Beserta Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Bahasa Inggris kelas 7 semester 1 beserta kunci jawaban.

Contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 7 ini terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 5 uraian.

Soal dan kunci jawaban UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 7 ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 7 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 7 ini.

Contoh Soal UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 1

A. Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. Aldo : Good afternoon, Maryam! How’s life?

Sasti : Good afternoon Ali, Alhamdulillah, I’m very well. Thank you. By the way, where will you go?

Aldo : I’ll pick up my mother. I must go now. ... Maryam

Sasti : Bye

a. Not too bad

b. How are you?

c. Good night

d. Good bye

Jawaban: D

2. Annisa: Why did not you call me last night?

Dayu: ........................ I forget it.

A. I am so sorry

B. Yes, it is

C. Good bye

D. How are you

Jawaban: A

3. Yura : Hello, My name is Alea, …..?

Jonny : Hi, my name is Jimmy

Yura : Nice to meet you Jimmy

Jonny : Nice to meet you Alea