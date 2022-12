Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 40 Semester 2: Menentukan Panjang Sisi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Matematika kelas 8 halaman 40 semester 2, bagian Ayo Kita Berlatih 6.4.

Soal Matematika kelas 8 halaman 40 semester 2 membahas materi tentang menentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar.

Berikut ini kunci jawaban Matematika kelas 8 halaman 40 semester 2, soal nomor 1:

Ayo Kita Berlatih 6.4

1. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah.

Jawaban:

a. a² + a² = (√32)²

2a² = 32

a² = 16

a = √16

a = 4

Jadi, panjang sisi huruf a adalah 4.

b. 72² + 72² = a²

a = √(72² + 72²)

a = 72√2

Jadi, panjang sisi huruf a adalah 72√2.

c. b / 16 = √3 / 2

2b = 16√3

b = (16√3) / 2

b = 8√3

Jadi, panjang sisi huruf b adalah 8√3.

d. c / 17√2 = 1 / √3

√3 x c =17√2

c = (17√6) / 3

d / 17√2 = 2 / √3

√3 x d = 17√2 x 2

d = (34√6) / 3

Jadi, panjang sisi huruf c adalah (7√6) / 3 dan panjang sisi huruf d adalah (34√6) / 3.

e. a / 5 = 2/1

a = 5 x 2

a = 10

b / 5 = √3 / 1

b = 5 x √3

b = 5√3

Jadi, panjang sisi huruf a adalah 10 dan panjang sisi huruf b adalah 5√3.

f. d / 20 = 1/2

2d = 20

d = 20 / 2

d = 10

e / 20 = √3/2

2 x e = 20 x √3

e = (20√3)/2

e = 10√3

Jadi, panjang sisi huruf d adalah 10 dan panjang sisi huruf e adalah 10√3.

