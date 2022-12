Kunci Jawaban Seni Budaya Kelas 9 Halaman 189 Semester 2: Lagu Jazz

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Seni Budaya kelas 9 halaman 189 semester 2.

Pada Buku Seni Budaya kelas 9 halaman 189 semester 2, terdapat soal tentang Lagu Jazz.

Sebelum melihat kunci jawaban, ada baiknya siswa mencoba menjawab sendiri terlebih dahulu dengan bantuan orangtua.

Setelah itu, orang tua bisa mencocokkan jawaban yang ditulis anak dengan jawaban di bawah ini.

Kunci jawaban soal Seni Budaya kelas 9 halaman 189 semester 2:

Baca juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 52 Semester 2, Uji Kompetensi 6: Teorema Pythagoras

Soal dan kunci jawaban Seni Budaya kelas 9 halaman 189 semester 2 tentang Lagu Jazz. (Seni Budaya SMP/MTs Kelas 9)

Setelah memahami ciri dari lagu jazz tersebut, tulisakanlah artis/ penyanyi Indonesia yang membawakan lagu dengan aliran jazz beserta karya lagunya!

Jawaban:

1. RAISA

Penyanyi Solo

Judul lagu: Could It Be, Teka Teki, Serba Salah

2. TOMPI

Penyanyi Solo

Judul lagu: Sedari Dulu, Menghujam Jantungku

3. INDRA LESMANA