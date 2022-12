Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Semester 2 Halaman 75 Cause and Effect 

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Semester 2 Chapter 6 Halaman 75 Cause and Effect

Dalam buku Bahasa Inggris Kelas 11 Semester 2 Chapter 6 Halaman 75 Cause and Effect ini terdapat lima sesi pertanyaan.

Empat sesi pertanyaan tersebut terdiri dari 1 pre-activity dan 4 let's practice

Siswa dapat menuliskan jawaban apapun sesuai kemampuan siswa.

Sehingga, kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Semester 2 Chapter 6 Halaman 75 Cause and Effect bersifat subjektif.

Orang tua atau wali dapat menggunakan artikel ini untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Inilah soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Semester 2 Chapter 6 Halaman 75 terkait Cause and Effect:

Pre-activity

Dari soal di atas, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas berdasarkan isi teks dialog yang diberikan.

Cause-effect adalah konsep kalimat yang mengagmbarkan hubungan dua atau lebih situasi yang saling menyebabkan dan disebabkan oleh satu dengan yang lainnya. Cause menceritakan tentang mengapa sesuatu terjadi, dan effect menjelaskan mengenai apa yang terjadi. Banyak kata bahasa Inggris yang digunakan untuk menghubungkan cause dan effect. Beberapa kata penghubung tersebut diantaranya adalah:

Because (of)

When

So

And

Therefore

As a result, etc.

Untuk lebih memahami lagi, berikut ini contoh kalimat cause-effect beserta dengan penjelasannya:

I need to improve my knowledge, therefore I want to study that subject.

(Aku butuh meningkatkan pengetahuanku, karenanya aku ingin belajar pelajaran tersebut)

Dalam hal contoh kalimat ini, “therefore” menghubungkan “I want to study that subject” yang mana itu merupkan effect dan “I need to improve my knowledge” sebagai cause.