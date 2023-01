Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 295: Proyek Literasi

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 295 semester 2.

Pada Buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 295 semester 2, terdapat soal tentang Proyek Literasi.

Sebelum melihat kunci jawaban, ada baiknya siswa mencoba menjawab sendiri terlebih dahulu dengan bantuan orangtua.

Setelah itu, orang tua bisa mencocokkan jawaban yang ditulis anak dengan jawaban di bawah ini.

Kunci jawaban soal Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 295 semester 2:

Proyek Literasi

Pilihlah buku yang kamu minati. Tulislah komentar sesuai dengan pendapatmu terhadap buku tersebut. Gunakan format berikut.

Soal Buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 295 semester 2 tentang Proyek Literasi. (Buku Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs)

Jawaban:

Judul : Bumi Cinta

Pengarang : Habiburahman El Shirazy

penerbit : Republika Penerbit

Komentar:

Melalui cerita dalam novel Bumi Cinta, pengarang berhasil menceritakan beragam konflik yang cukup rumit melalui ketiga penokohan. Sehingga novel ini mendapatkan julukan atau title sebagai novel pembeda. Selain itu, pengarang pun berhasil memberikan pendidikan moral yang cukup kental melalui novel ini.

Pengarang juga menulis novel ini dengan nuansa idealisme. Hal ini tentu dapat dilihat dari pesan serta semangat dakwah yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui konflik yang hadir dalam novel Bumi Cinta.

*) Disclaimer: Jawaban di atas hanya digunakan oleh orangtua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

