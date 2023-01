Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 96 Semester 2, Task 1: Let's Do The Exercise

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 96.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.



Di halaman 96, siswa diminta menyebutkan limbah apa saja yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 96

Listening Comprehension

Task 1: Let's do the exercise.

Here are some preliminary exercises before you do the listening task. Do each instruction below.

Spend a minute or two writing down waste that you produce from your daily activities.

Jawaban:

- Plastic bottles

- Paper wrappers

- Plastic wrappers

- Unused vegetables

- Cardboad

- Wooden stuff

- Fruit skin

- Food leftovers.

*) Disclaimer:

Jawaban di atas hanya digunakan sebagai panduan belajar dan mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Tribunnews.com tidak bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pada kunci jawaban Bahasa Inggris dalam artikel ini.

(Tribunnews.com/Yurika)

