Kunci Jawaban PKN Kelas 7 Halaman 62, Siswa Aktif: Berita Palsu atau Hoax

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) kelas 7 halaman 62 semester 1.

Pada buku PKN kelas 7 halaman 62, terdapat tugas Uji Kompetensi dalam bab 3.

Tugas Uji Kompetensi pada buku PKN kelas 7 halaman 62 memuat soal terkait Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah.

Sebelum melihat kunci jawaban PKN kelas 7, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban PKN kelas 7 halaman 62.

Siswa Aktif

Kenali berita-berita palsu atau hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Apa saja contohnya? Diskusikan dengan kawan-kawan sebangkumu.

Jawaban:

Berita hoaks merupakan berita bohong atau tipuan yang mudah menyebar di kalangan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa ciri-ciri konten yang dicurigai sebagai berita bohong atau hoax adalah mengatasnamakan golongan dan ada kata viralkan.

Selain itu, suatu informasi juga diduga sebagai hoaks jika pesannya tidak mengandung 5W+1H lengkap, yaitu, what (apa), when (kapan), who (siapa), why (mengapa), where (di mana), dan how (bagaimana).

Ciri lain berita hoaks adalah pihak yang menyebarkan informasi meminta info tersebut disebarluaskan semasif mungkin.

Contoh berita hoax yang pernah terjadi di Indonesia: