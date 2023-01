Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 10 Semester 2 Bab 1 Tugas Mandiri 1.1: Kelebihan dan kelemahan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN Semester 2 kelas 9 halaman 10.

Kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN Semester 2 kelas 9 SMP/MTs dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Di halaman 10 semester 2 bab 1 Tugas Mandiri 1.1 ini membahas tentang kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila Masa Orde Baru.

Kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 10 semester 2 bab 1 Tugas Mandiri 1.1 tentang Kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Tugas Mandiri 1.1

Soal

Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar, seperti surat kabar, media elektronik atau buku sumber lainnya. Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini.

Jawaban

Kelebihan

- Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

- Stabilitas negara lebih terjamin

- Perkembangan GDP per kapita Indonesia naik, pada tahun 1968 hanya 70 dolar AS dan mencapai lebih dari 1.565 dolar AS pada 1996.

- Angka kemiskinan menurun

- Kebutuhan pangan masyarakat tercukupi