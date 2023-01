Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 137 Semester 2, Task: Enhance Your Vocabulary

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 137.

Pada halaman 137, siswa diminta mencari sinonim dari kata-kata yang terdapat dalam vocabulary builder.

Sebelum melihat kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 137

Vocabulary Builder

Baca juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 319 320 321 Semester 2, Uji Kompetensi Semester 2 Esai

Task: Enhance your vocabulary.

Write down the synonyms of the following words.

You may consult your dictionary.

Bahasa Inggris kelas 12 halaman 137.

Answer:

Graphics: illustrations, pictures, visuals, charts

Edit: revise, improve

Common: normal, customary, usual, ordinary

Daunting: discouraging, scaring

Image: picture, appearance