Diwakili Tim UGM, Indonesia Pecah Rekor Rangking 5 Kompetisi Mediasi Internasional di Paris

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih prestasi di ajang internasional. Prestasi ini dicapai tim dari Fakultas Hukum UGM, di 18th International Chamber of Commerce (ICC) International Commercial Mediation Competition yang digelar di Paris, Prancis.

"Indonesia hari ini memecahkan rekornya sebagai rangking 5 dunia di kompetisi mediasi internasional," kata delegasi tim Fakultas Hukum UGM, Kharisma Insani Wibawa, dalam keterangannya Sabtu (18/2/2023).

Selama ini, tim dari Indonesia hanya menempati posisi tertinggi yakni rangking 8, yang diperoleh pada tahun 2021. Sehingga capaian tahun ini merupakan rekor baru.

Selain Kharisma, tim Indonesia diwakili oleh Joy Aaron Tirtha, Olanda Naomi Adhira, Matthew Hedy Tanoto, Raisa Madeleine Pantouw, Arifitra Miftahuda Rambe, dan Aliyya Azziza Nabila Saelan.

"Tim Fakultas Hukum UGM merupakan satu-satunya peserta dari Indonesia yang lolos berjuang untuk membawa nama Indonesia dalam ajang kompetisi ini," ujarnya.

Adapun di 18th ICC International Commercial Mediation Competition, tim UGM bersaing dengan 48 tim dari universitas dunia lainnya. Beberapa di antaranya National University of Singapore (NUS), Universite Pantheon Assas (Paris Il) and Yale University, Fordham University, New York Law School, University of Newcastle, University of Vienna, University of Auckland.

"Kami mengikuti proses kompetisi sekitar 4 bulan sampai akhirnya pengumuman hasil kompetisi," pungkas Kharisma.

Pengumuman hasil kompetisi sendiri dilakukan oleh panitia pada 17 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB.