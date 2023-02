Kunci Jawaban PAI Kelas 4 Halaman 116 Kurikulum Merdeka: Contoh Amal Kebajikan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 4 SD halaman 116 Kurikulum Merdeka.

Halaman 116 tersebut, ada di Bab 6 berjudul Mari Mengaji dan Mengkaji Q.S. At-Tin dan Hadis tentang Silaturahmi.

Di halaman 116, siswa diminta untuk menjawab soal Aktivitas Kelompok.

Kunci Jawaban PAI Kelas 4 Halaman 116 Kurikulum Merdeka

Ayo Kerjakan

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, dan Nabi Muhammad SAW. memiliki misi yang sama sebagai utusan Allah. Sebutkan misi yang sama para nabi!

Jawaban: Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesakan Allah.

2. Apa tujuan manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya?

Jawaban: Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi.

3. Mengapa manusia bisa tergelincir ke tempat yang serendah-rendahnya?

Jawaban: Karena manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusan-Nya, ia akan dikembalikan ke tempat yang serendah- rendahnya, yaitu ke neraka.

4. Berikan contoh amal kebajikan!

Jawaban: Melaksanakan salat tepat waktu, rajin belajar, membantu sahabat yang sedang kesusahan.