Contoh Soal UTS PTS Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 2, Lengkap dengan Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) Bahasa Inggris kelas 9 semester 2.

Contoh soal UTS Bahasa Inggris kelas 9 ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Pada contoh soal UTS Bahasa Inggris kelas 9 tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban UTS Bahasa Inggris kelas 9 ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal UTS Bahasa Inggris kelas 9 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal UTS ini.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

Queen Kebab

Ingredients :

1. Cubes of Lamb

2. Squares of green Pepper

3. Onions

4. Salad

5. Queen Seasoning Mixture

Step

1. Cut Onions into Quarters

2. Put Cubes of lambs, squares of green pepper and onion squares on bamboo skewers and marinate them in Queen Seasoning

3. Grill them

4. Serve them with a salad (Curry like seasoning from India)

1. What does the writer write the text for?

A. To inform how to serve a salaD.

B. To explain how to make salad

C. To tell how to make Tikka Kebab

D. To discuss how to make cubes of lamb

Jawaban: D

2. How many ingredients are needed to make Queen Kebab?

A. Three

B. Four

C. Five

D. Six

Jawaban: D

3. What does the word “them” in step 2 refer to?

A. Cubes of lamb and onions

B. Onion, bamboo skewers and salad

C. Squares of green pepper and onion

D. Cubes of Lamb, onion, and square of green pepper

Jawaban: D