Soal PTS, UTS Kelas 11 Bahasa Inggris Semester 2: Pilihan Ganda dan Esai

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 SMA/MA semester 2.

Contoh soal PTS ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai.

Contoh soal ini disertai kunci jawaban yang dapat digunakan sebagai panduan belajar siswa untuk penguat materi.

Contoh Soal UTS/PTS Bahasa Inggris Kelas 11 Semester 2

A. Pilihan Ganda

1. Hey Siti, ...................... go star-gazing tonight?

a. are you

b. how about

c. shall them

d. would you like to

Jawaban: d

Baca juga: Soal PTS, UTS Kelas 1 Tema 5 Bahasa Indonesia Semester 2, Lengkap dengan Jawaban

2. Carly: I submitted my essay to the teacher a few days ago, but I haven't received any response from her.

Edo: ............... go and ask her?

a. Shall us

b. I'll do

c. Why don't you

d. I propose

Jawaban: c

3. Sam: Would you like to go watching a movie this weekend?

Carly: I can't, I am low on cash right now. ................. stay at home and watch TV instead.

a. How about

b. Let's

c. What about

d. I think

Jawaban: b