Soal PTS, UTS Kelas 12 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Semester 2, Dilengkapi Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 10 SMA/MA mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI dan BP) semester 2.

Contoh soal PTS, UTS kelas 12 PAI dalam artikel ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Contoh soal latihan PTS, UTS kelas 12 PAI ini juga dilengkapi dengan jawaban yang dapat digunakan siswa sebagai panduan belajar.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PTS, UTS ini.

Contoh Soal PTS/UTS Kelas 12 SMA/MA PAI Semester 2

1. Surat madaniyah adalah surat yang diturunkan ….

a. sesudah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah

b. sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah

c. di Mekah

d. di Madinah

e. di Saudi Arabia

Jawaban: a

2. Berikut ini adalah kandungan surat Al Kafirun, kecuali ….

a. tidak ada persamaan cara ibadah umat Islam dengan orang kafir

b. kita dilarang menyembah sembahan orang kafir

c. kita diperintahkan untuk fanatik terhadap agama

d. kita dianjurkan untuk fanatik golongan

e. kita dilarang bekerja sama dengan masalah Alquran dan aqidah

Jawaban: d

3. Surat Al Baqarah termasuk surat madaniyah, Al Baqarah artinya ….

a. sapi betina

b. lebah

c. nyamuk

d. sapi jantan

e. lalat

Jawaban: a