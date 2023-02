Soal PTS, UTS Kelas 5 BTQ Semester 2: Pilihan Ganda dan Esai, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 5 Baca Tulis Al Quran (BTQ) semester 2 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal PTS, UTS kelas 5 BTQ semester 2 ini terdiri dari beberapa sumber yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 3 esai.

Kumpulah contoh soal PTS, UTS kelas 5 BTQ semester 2 ini ditujukan kepada orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal PTS, UTS kelas 5 BTQ semester 2 ini.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Contoh soal PTS, UTS kelas 5 BTQ semester 2

Soal Pilihan Ganda

1. Bicara apa adanya, tidak menambah dan tidak mengurangi adalah contoh sikap ....

A. Jujur

B. Sakit hati

C. Rendah hati

D. Dermawan

Jawaban: A



2. Rasul berikut yang bukan termasuk Rasul Ulul Azmi adalah ....

A. Ismail as.

B. Musa as.

C. Nuh as.

D. Isa as.

Jawaban: A

3. Lafal At Tin artinya ....

A. Buah tin

B. Buah kurma

C. Buah zaitun

D. Buah jeruk