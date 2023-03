Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 24 Kurikulum Merdeka, Section 2: Listening

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 24 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 24 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Section 2 dalam Unit 1.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 24 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait materi The Champion of Panjat Pinang.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 24 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 24 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 8 Halaman 63 Kurikulum Merdeka: Jurnal Kiki

Section 2 - Listening

a. Match the games and the pictures. Number one has been done for you.

- Sack race

- Tandem race

- Kerupuk race

- Panjat pinang

- Tug of war

- Marble in spoon race

Jawaban:

Jawaban Section 2.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)