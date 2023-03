Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 9 Kurikulum Merdeka: Activity 5

Pada halaman 9, siswa diminta mengurutkan pilihan gagasan utama dan paragraf yang disajikan di Activity 5 dengan benar.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 9

Activity 5

Which part of the legend do you like best? In order to ensure your understanding, match the paragraphs with the main ideas.

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 9.

Answer:

Paragraphs 1: villages in Kamboi Rama mountain

Paragraphs 2: how Kamboi people findfoods

Paragraphs 3: God Iriwonawani’s anger

Paragraphs 4: a couple left on Kamboi Rama mountain

Paragraphs 5-6: the discovery of the holy stone

Paragraphs 7-9: Irimiami’s and Isoray’s curiosity

Paragraphs 10-12: the fire

Paragraphs 13-14: the feast.

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri.



