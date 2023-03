Kunci Jawaban IPA Kelas 10 Halaman 48 Kurikulum Merdeka: Pembersih Tangan Hand Sanitizer

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kurikulum Merdeka kelas 10 halaman 48.

Di halaman 48 Bab 2 tentang virus dan peranannya pada bagian Ayo Berlatih, membahas soal tentang pembersih tangan hand sanitizer.

Kunci jawaban mata pelajaran IPA Kurikulum Merdeka kelas 10 SMA dalam artikel ini,diperuntukkan sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci jawaban IPA kelas 10 halaman 48 kurikulum merdeka tentang pembersih tangan hand sanitizer.

Ayo Berlatih

Soal

1. Perhatikan Gambar 2.7 di samping yang merupakan salah satu pembersih tangan (hand sanitizer) yang ada di pasaran. Menurut Kalian apakah pembersih tangan (hand sanitizer) ini baik digunakan?

2. Bacalah intisari artikel yang berjudul What Are the Best Materials for Making DIY Masks? yang ditulis oleh Paddy Robertson.

a. Buatlah urutan jenis kain dari yang terburuk hingga yang terbaik yang dapat menghalangi virus corona masuk ke sistem pernafasan manusia!

b. Menurut Kalian dilihat dari kenyamanan bernafas dan kemampuan nmenghalangi virus corona, jenis kain apakah yang paling tepat? Mengapa?

c. Jika Kalian diberikan 2 kain yang tidak diketahui ukuran seratnya, tentukan benar atau salah aktivitas yang dilakukan untuk mengukur kemampuan memfilter virus corona?

Jawaban

1. Pembersih tangan (hand sanitazer) ini tidak mengandung alkohol sehingga tidak dianjurkan untuk pencegahan penyebaran virus.

2. a. Urutan jenis kain: silk, linen, katun, masker bedah.