Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Halaman 232-235 Kurikulum Merdeka: Penilaian Pengetahuan Bab 8

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 10 halaman 232-235 Kurikulum Merdeka.

Pada buku PAI kelas 10 halaman 232-235, terdapat 2 jenis soal yaitu pilihan ganda dan essay.

Kedua tipe tersebut terdapat pada bab 8 bagian Penilaian Pengetahuan.

Namun sebelum mengerjakan soal di atas, sebaiknya siswa perlu mempelajari dan memahami materi pada bab 8 terlebih dahulu.

Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Halaman 232-235 Kurikulum Merdeka

A. Berikanlah tanda silang (X) pada opsi jawaban A, B, C, D atau E yang merupakan jawaban yang paling tepat!

1) Sifat seseorang yang mudah tersulut emosi karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain disebut dengan….

A. al-hilm

B. syaja’ah

C. ghadhab

D. tahawwur

E. ittiba al-hawa

Jawaban: C

2) Hamzah adalah seorang yang sangat sabar dan tenang setiap kali menghadapi masalah. Haris adalah seorang yang penakut, bahkan cenderung pengecut. Hafidz adalah seorang yang sering marah dengan membabi-buta dan sering merusak barang-barang di sekitarnya. Hakim adalah seorang yang pemberani dan berwatak ksatria. Halim adalah seorang yang pandai mengelola emosinya sehingga selalu tampil kalem dan santun. Dari ilustrasi tersebut, yang memiliki sifat tahawwur adalah….

A. Haris

B. Halim

C. Hakim

D. Hafidz

E. Hamzah

Jawaban: D

3) Perhatikan pernyataan berikut!

a) Kelelahan yang berlebihan

b) Berani mengakui kesalahan

c) Berani meminta maaf terlebih dahulu

d) Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh

e) Pengaruh hormonal jenis kelamin tertentu

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan penyebab munculnya sifat temperamental antara lain ditunjukkan pada pernyataan….

A. a – b – c

B. a – c – d

C. a – d – e

D. b – c – d

E. b – d – e

Jawaban: C

4) Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku mujahaddah an-nafs seorang pelajar di lingkungan sekolah yaitu….

A. Disiplin, patuh dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah

B. Menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman

C. Menjaga perilaku hidup sederhana tidak sombong dan tidak gengsi

D. Menghindari tindakan vandalisme atau mencorat-coret pagar sekolah

E. menyembunyikn fakta bahwa ada yang mengikuti ujian dengan curang

Jawaban: E