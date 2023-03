Bidang Ilmu Linguistik Terapan harus Rangkul Teknologi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Teknologi menjadi suatu kebutuhan yang sangat krusial bagi kehidupan, terutama dalam aspek pendidikan.

Penggunaan teknologi terbukti mampu membuat suatu ilmu dapat diajarkan dengan lebih mudah dan efisien.

Meski belum merata, namun peran teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia sangatlah besar.

Salah satunya adalah dalam bidang ilmu Linguistik Terapan, yang merupakan salah satu cabang linguistik yang membahas terkait penerapan berbagai penemuan ilmiah di bidang linguistik.

Bidang ilmu Linguistik Terapan memiliki tujuan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bahasa di dalam masyarakat.

Dosen Faculty of Humanities Binus University, Prof. Dr. Dra. Clara Herlina Karjo, M.Hum., yang baru saja resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Linguistik Terapan pada Jumat, 10 Maret 2023 di Auditorium Kampus Anggrek, mengemukakan pentingnya teknologi dalam Linguistik Terapan.

Dalam pidato orasi ilmiah yang berjudul “Affordances of Technology in the Study and Practice of Applied Linguistics”, Prof. Dr. Dra. Clara Herlina Karjo, M.Hum., menggagas bahwa Linguistik Terapan adalah bidang studi yang dapat menjembatani kesenjangan antara teori linguistik dan masalah terkait bahasa di dunia nyata.

Dia membagi penerapan Linguistik Terapan dalam tiga cakupan, yaitu penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa, dan penggunaan teknologi penelitian terkait bahasa.

Penggunaan teknologi dalam bidang pengajaran bahasa telah menjadi semakin penting, terutama selama pandemi COVID-19 ketika e-learning menjadi solusi yang harus diadopsi oleh banyak institusi pendidikan.

“Meskipun beberapa praktisi Linguistik Terapan mungkin merasa tidak nyaman, penggunaannya teknologi tidak dapat dihindari dalam semua praktek dan studi Linguistik Terapan. Penggunaan teknologi membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan menawarkan interaksi yang lebih personal dan penggunaan multimedia," kata Prof. Clara.

Menurutnya, dalam hal pembelajaran bahasa, teknologi komputer telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari generasi mahasiswa, yang dikenal sebagai "digital natives", yang sudah akrab dengan teknologi komputer sejak lahir.

Dampak dari teknologi komputer dapat dijelaskan menggunakan tiga metafora yang membentuk cara siswa memandang teknologi dalam pembelajaran mereka: Komputer sebagai tutor, cepat komputer sebagai alat, dan komputer sebagai media.

Dia menambahkan, teknologi juga telah memungkinkan pengembangan penelitian baru dan inovatif, seperti linguistik corpus, analisis wacana digital, dan terjemahan mesin.