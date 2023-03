Kunci Jawaban PAI Kelas 2 Halaman 254 Kurikulum Merdeka, Bab 10: Ayo Berlatih

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 2 SD halaman 254 Kurikulum Merdeka.

Pada halaman 254 Buku PAI Kurikulum Merdeka kelas 2 SD, terdapat tugas Ayo Berlatih yang termuat dalam bab 10.

Tugas pada Buku PAI kelas 2 SD halaman 254 memuat soal terkait materi Asyiknya Belajar Kisah Ayah Para Nabi.

Sebelum melihat kunci jawaban, ada baiknya siswa mencoba menjawab sendiri terlebih dahulu dengan bantuan orang tua.

Jika sudah, orang tua bisa mencocokkan jawaban yang ditulis anak dengan jawaban di bawah ini.

Ayo Berlatih

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, atau C!

1. Nabi Ibrahim a.s. adalah keturunan dari Nabi ....

A. Ya’qub a.s.

B. Sholeh a.s.

C. Nuh a.s.

Jawaban: C

2. Ayah Nabi Ibrahim a.s. bernama ....

A. Nuh

B. Azar

C. Namrud

Jawaban: B

3. Nabi Ibrahim a.s. dilahirkan di ....

A. Mesir

B. Palestina

C. Babilonia

Jawaban: C

4. Raja yang kejam pada masa Nabi Ibrahim a.s. adalah ....

A. Namrud

B. Fir’aun

C. Abrahah