Contoh Soal Ujian Sekolah, USP Bahasa Indonesia Kelas 12 Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Contoh soal ujuan sekolah atau Ujian Satuan pendidikan (USP) bahasa Indonesia kelas 12 SMA/SMK 2023 dapat disimak pada artikel ini.

Contoh soal USP bahasa Indonesia Kelas 12 SMA/SMK dapat digunakan oleh siswa guna mempersiapkan diri menjelang Ujian Satuan pendidikan yang akan datang.

Karena untuk latihan, siswa lebih baik mengerjakan terlebih dahulu soal di bawah ini.

Kemudian cocokan dengan kunci jawaban soal ujian sekolah bahasa Indonesia kelas 12 yang ada pada akhir artikel.

Berikut contoh soal ujian sekolah, USP Bahasa Indonesia Kelas 12 yang Tribunnews.com rangkum dari berbagai sumber.

Contoh Soal Ujian Sekolah, USP Bahasa Indonesia Kelas 12

1. Bacalah paragraf di bawah ini dengan saksama!

Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO No. 01 tahun 1919 dan Konvensi No. 47 tahun 1935. Ditetapkannya konvensi tersebut merupakan suatu pengakuan internasional yang secara tidak langsung merupakan buah dari perjuangan kaum buruh sedunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penetapan 8 jam kerja per hari sebagai salah satu ketentuan pokok dalam hubungan industrial perburuhan adalah penanda berakhirnya bentuk kerja paksa dan perbudakan yang bersembunyi di balik hubungan industrial.

Struktur isi pada kutipan teks cerita sejarah di atas merupakan ...

a. Komplikasi

b. Klimaks

c. Orientasi

d. Reorientasi

e. Urutan peristiwa

2. Struktur teks cerita sejarah berupa orientasi terdapat dalam paragraf berikut ini ...

a. Hari buruh, yang dikenal juga dengan sebutan May Day, diperingati setiap 1 Mei. Di beberapa Negara, Hari Buruh dijadikan hari libur tahunan, yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh.

b. Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri dan memutuskan delapan jam per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia.

c. Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tdak hanya terjadi di Amerika Serikat. Bahkan menurut Rosa Luxemburg (1894), demonstrasi yang menuntut pengurangan jam kerja tersebut sebenarnya diinspirasikan oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856.

d. Demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886, dari waktu ke waktu pendukungnya semakin banyak. Demonstrasi menjalar ke berbagai kota, seperti Chicago, New York, Detroit, Loisville, dan Baltimore.

e. Delapan jam per hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui konvensi ILO No. 01 tahun 1919 dan Konvensi No. 47 tahun 1935.

3. Unsur-unsur yang tidak terdapat dalam teks cerita sejarah adalah ….

a. tokoh

b. tempat terjadinya peristiwa

c. kalimat persuasi

d. waktu terjadinya peristiwa

e. nama peristiwa