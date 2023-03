TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Matematika Kelas 7 halaman 14 15 16 Kurikulum Merdeka: Bilangan dengan Tanda.

Kunci Jawaban Matematika Kelas 7 halaman 14 15 16 Kurikulum Merdeka terdapat pada Buku Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII Licensi, Bab 1 Bilangan Bulat.

Buku Matematika Kelas 7 halaman 14 15 16 Kurikulum Merdeka tersebut merupakan karya dari Hobri, dkk.

Artikel berikut akan menjelaskan kunci jawaban Matematika soal Ayo Berlatih Kurikulum Merdeka: Membaca Diagram Batang di halaman 14 15 16.

Kunci jawaban Matematika Kelas 7 halaman 14 15 16 Kurikulum Merdeka ini dapat ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Kunci jawaban Buku Matematika Kelas 7 halaman 14 15 16 Kurikulum Merdeka

Bilangan dengan Tanda

Soal nomor 1

Nyatakanlah suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif.

(1) Suhu 6,5oC lebih tinggi dibandingkan 0oC

(2) Suhu 10oC lebih rendah dibandingkan 0oC

Ditetapkan 0o sebagai suhu acuan (pangkal) ketika air membeku dan es meleleh. Kita dapat menyatakan suhu lebih tinggi dari 0oC dengan tanda positif, dan suhu lebih rendah dari 0o dengan tanda negatif.

Selain untuk menyatakan suhu, beberapa besaran juga dinyatakan dengan tanda positif dan negatif dengan titik acuan 0.