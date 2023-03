Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 135 Kurikulum Merdeka, Worksheet 3.2: Comic Strip

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 135 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 3.2

b. Choose the correct answers based on the audio.

1. How is the trash can at the canteen?

a. Empty

b. Half full

c. Almost full

d. Full

Jawaban: c. Almost full

2. What kind of trash makes the trash bin full?

a. Paper waste

b. Trash cans

c. Plastic waste

d. Organic waste

Jawaban: c. Plastic waste

3. What does Monita suggest that we do about plastic use/the use of plastics?

a. Reduce the use of plastic

b. Buy more plastics

c. Increase the use of plastic

d. Ignore the use of plastics

Jawaban: a. Reduce the use of plastic