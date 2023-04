Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 158 159 Kurikulum Merdeka Chapter 4

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 158 dan 159 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 158 dan 159 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab beberapa soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 158 dan 159 Kurikulum Merdeka.

Terdapat satu jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 158 dan 159 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 158 dan 159 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 158-159 Kurikulum Merdeka:

c. Listen to Audio 4.3. Galang wants to borrow his sister's dictionary for studying English at school. See the word box at the end of the chapter, to help you ind the meanings of key wordings

Galang : Kak Sinta, do you have English on Tuesday?

Sinta : No, I don't. Why are you asking?

Galang : I just want to borrow your dictionary. I have English on that day.

Sinta : Sure, go ahead. Anyway, I have English on Monday and Wednesday.

Galang : Oh, great! My English class is on Tuesday and Thursday.

Sinta : All right then. You can use my dictionary on Tuesday or Thursday.

Galang : Thanks, Kak Sinta.

Sinta : Anytime.

d. Based on the dialog above, put a check ( √ ) if the information is correct or put a cross ( X ) if the information is incorrect. Number one has been done for you

1. Sinta wants to borrow Galang's dictionary. ( X )

2. Galang has English on Tuesday. ( √ )

3. Sinta has English once a week. ( X )

4. Galang has English twice a week. ( √ )

5. Galang can use the dictionary only on Tuesday. ( X )

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

