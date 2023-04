Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 49 Kurikulum Merdeka, Activity 4

Pada halaman 49, siswa diminta menjodohkan potongan kalimat yang ada di kolom sebelah kiri dengan kelanjutan dari potongan kalimat yang ada di kolom sebelah kanan.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 49

Reading: Activity 4

This activity can help you understand the expressions used to introduce characters and settings that you may need in writing a tale.

Match the sentence beginnings (1-5) with the endings (a-e).

Then, rewrite the complete sentences in your notebook.

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 49.

Jawaban:

Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 49.

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.



