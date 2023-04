Kunci Jawaban Matematika Kelas 7 Halaman 204 205 206 Kurikulum Merdeka, Latihan 6.2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Matematika kelas 7 halaman 204, 205 dan 206 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Matematika kelas 7 Kurikulum 204, 205 dan 206 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Latihan 6.3.

Tugas pada buku Matematika kelas 7 halaman 204, 205 dan 206 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait materi Data dan Diagram pada bab 6.

Sebelum melihat kunci jawaban Matematika kelas 7 halaman 204, 205 dan 206 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Matematika kelas 7 halaman 204, 205 dan 206 Kurikulum Merdeka.

Latihan 6.3

1. Diagram di sebelah kanan merupakan Diagram Batang Rangkap Penjualan Sepatu Pria dan Wanita di 3 toko:

A, B, dan C.

Soal nomor 1 dan 2 tugas Latihan 6.3

a. Toko manakah yang paling banyak menjual sepatu pria?

b. Toko manakah yang paling banyak menjual sepatu wanita?

c. Lebih banyak berapa pasangkah, penjualan sepatu pria di toko A dari toko C?

d. Lebih banyak berapa pasangkah, penjualan sepatu wanita di toko B dari toko C?

Jawaban:

a. Toko B



b. Toko B



c. 90 – 80 = 10 pasang lebih banyak penjualan sepatu pria di toko A dari toko C



d. 80 – 50 = 30 pasang lebih banyak penjualan sepatu wanita di toko B dari toko C