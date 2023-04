Program Studi di UNJ Masuk dalam Daftar 10 Prodi Terketat di SNMPTN

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Komarudin, mengungkapkan sejak tahun 2020 hingga 2023 program studi (prodi) di UNJ selalu masuk ke dalam daftar 10 prodi dengan keketatan tertinggi dalam SNMPTN maupun SNBP.

Komarudin mengungkapkan prodi Ilmu Komunikasi yang baru dibuka pada tahun 2017 menjadi prodi favorit dan terketat.

"Dari tahun 2020 hingga 2023, beberapa prodi di UNJ selalu masuk 10 daftar program studi dengan keketatan tertinggi dalam SNMPTN maupun SNBP," ujar Komarudin kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).

Prodi dengan keketatan tertinggi selanjutnya adalah prodi Manajemen, Ilmu Komputer, dan Pendidikan Vokasional Seni Kuliner.

Kemudian Teknik Mesin, Sastra Inggris, Sistem dan teknologi Informasi, Bisnis Digital, Akuntansi, dan Pendidikan Administrasi Perkantoran.

"Yang kedua tertinggi itu Manajemen. kemudian yang ketiga Psikologi. Yang lain-lain silih berganti ada Sastra Inggris, ada Akuntansi," jelas Komarudin.

Dirinya menjelaskan, beberapa prodi di UNJ juga sudah meraih akreditasi internasional.

Akreditasi itu diraih dari Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes (AQAS) maupun Accreditation in Engineering Computer Sciencies Natural Sciences Mathematics (ASIIN).

Menurut Komarudin, untuk menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan bereputasi dunia, segenap sivitas akademika UNJ terus membangun mimpi, cita-cita, dan pandangan yang jauh ke depan.

Pintu pembuka kemandirian universitas adalah otonomi perguruan tinggi, salah satunya melalui status PTN-BH.

"Yang saat ini UNJ sedang dalam proses penilaian di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi," jelas Komarudin.

Komarudin menilai ada empat modal utama yang harus diperhatikan. Pertama, kesiapan modal identitas atau penciri universitas. Kedua, modal manusia.

Ketiga, sumber daya teknologi informasi. Terakhir, sumber daya organisasi.

"Selain itu, perubahan mindset dan mental untuk berubah juga sangatlah penting," pungkas Komarudin.