Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 79 Kurikulum Merdeka Activity 4

Pada halaman 79, peserta didik diminta menganalisis karakter tokoh Tumnus.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 79

Reading: Activity 4

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 214 Kurikulum Merdeka

Read the story again and describe Faun Tumnus by completing three ovals below.

In the first oval, write the description of Tumnus’ physical appearance.

In the second oval, draw Tumnus’s picture and in the third oval, tell Tumnus’ personality.

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 79.

Answer:

- Tumnus’ Physical Description

A small man with a goat’s back legs, a tail, ears and horns.

- Tumnus’ Personality

A weak person but kindhearted, honest and protective.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 224 Kurikulum Merdeka, Worksheet 4.21

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.



(Tribunnews.com/Yurika)

Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka lainnya