Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 84 Kurikulum Merdeka Activity 2

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 84.

Pada halaman 84, peserta didik diminta memahami pesan yang didengar dan/atau mengungkapkan ide atau informasi.

Peserta didik juga perlu memahami sebagian besar makna kosakata yang ada dalam cerita.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 84

Listening: Activity 2

In order to help you understand the story you are about to listen, learn some key words.

Match the words with the definitions.

Then, make sentences using these words and write them in your notebook.

Vocabulary Items of Animal Farm tyranny, animalism, leadership, windmill, scapegoat, privilege, equal, speculation, blasting, alliance,

Answer:

1. causing injury, especially affecting with sudden violence or ruin (Blasting)

2. a group or association that is formed for mutual benefit (Alliance)

3. a construction with vanes that turn in the wind and generate power to grind grain into flour (Windmill)