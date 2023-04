Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 88 Kurikulum Merdeka Activity 5

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 88.

Pada halaman 88, peserta didik diminta membaca teks cerita kemudian menyebutkan penggambaran deskripsi pada masing-masing karakter.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 88

Listening: Activity 5

Baca juga: Kunci Jawaban Informatika Kelas 7 Halaman 134 135 136 Kurikulum Merdeka: Uji Kompetensi

Read the story again. Then, note down the details of each character below. Underline the sentences in the story that support your descriptions.

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 88.

Answer:

1. Characters: Mr. Jones

Descriptions : Lazy, foolish

2. Characters: Old Major

Descriptions : Old, wise, visionarist, inspiring

3. Characters: Snowball

Descriptions : Owning leadership qualities, smart, eager to teach, visionarist, influencial, being scapegoat,

4. Characters: Napoleon