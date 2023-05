Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 207 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.2

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 207 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 207 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 207 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Worksheet 5.2

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 207 Kurikulum Merdeka.

Terdapat satu jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 207 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 207 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 207 Kurikulum Merdeka:

b. Circle T if the statement is True and F if the statement is False.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 207 Kurikulum Merdeka.

1. Galang, Pipit, and Monita are at the canteen.

Answer: T

2. Monita introduces Pipit to Galang.

Answer: F

3. Galang, Pipit, and Monita will learn English after the school break.

Answer: F

4. Pak Romy is an English teacher.