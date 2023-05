Contoh Soal UTBK SNBT 2023 Literasi Bahasa Inggris, Kunci Jawaban dan Pembahasan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini contoh soal latihan UTBK SNBT 2023 literasi bahasa Inggris.

Tes literasi terdiri dari Literasi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika.

Jumlah soal literasi bahasa Inggris ada 20 soal dengan durasi waktu ujian 30 menit.

Sementara literasi bahasa Indonesia berjumlah 30 soal dengan durasi waktu ujian 45 menit.

Soal literasi bahasa Inggris fokus pada kemampuan memahami bacaan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks.

UTBK SNBT 2023 gelombang I dijadwalkan pada 8-14 Mei 2023.

Baca juga: Simulasi Soal UTBK SNBT 2023 Penalaran Umum, Lengkap dengan Kunci Jawaban

Contoh Soal UTBK SNBT 2023 Literasi Bahasa Inggris

Read on the text below to answer questions number 1-3!

Contoh Soal UTBK SNBT 2023 Literasi Bahasa Inggris (Kemdikbud)

1. Who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one?

A. Mohades_002

B. Lexi_122

C. Ardillo_87

D. Deepa Kaushik

E. Harish Kumar

Jawab: E

Penjelasan:

Mohades_002 says that no one can moderate or control competition. B, C and D do not say anything about moderating the school competition.

2. The word “persists” in Harish Kumar’s post is closest in meaning to ….