Past Perfect Tense: Pengertian, Rumus, Fungsi, Contoh Penggunaan dalam Kalimat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini materi sekolah grammar Past Perfect Tense.

Past Perfect Tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang dimulai dan selesai di masa lampau.

Bentuk Past Perfect Tense yaitu menggunakan Has/Have + V3.

Perbedaan Past Perfect Tense dan Present Perfect Tense adalah waktu dan dampak dari tindakan itu, apakah telah selesai di masa lalu atau berlanjut di masa sekarang.

Selengkapnya, simak rumus Past Perfect Tense, fungsi, dan contoh penggunaan dalam kalimat di bawah ini, dikutip dari Grammarly dan EF English.

Rumus:

(+) S + Had + V3

(-) S + Had + Not + V3

(?) Had + S + V3

*) Jika kalimat tidak memiliki V3 (kata kerja bentuk ketiga), maka menggunakan to be bentuk ke-3, yaitu She had gone out when her husband arrived at home

- the cake had run out.

Ketika dia datang tadi malam, kue telah habis.

- She had never been at a cinema before last night.

3. Mendeskripsikan sebab dan akibat (gabungkan dengan Past Simple)