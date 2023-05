Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 232 233 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.15 dan 5.16

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 232 dan 233 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 232 dan 233 Kurikulum Merdeka:

Worksheet 5.15 :

b. Put a tick in the map based on text 'School Festival at SMP Merdeka for:

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 232-233 Kurikulum Merdeka.

The location for art exhibition. The location for the sports competition. The location for the art competition.

Answer :

Art Room School Yard Garden

Worksheet 5.16 :

School festival in SMP Merdeka happens in ....... In the school festival, students participate in activities such as ........ Arts exhibition shows students' artwork such as............ Some students are in the stalls to sell The sports competitions are ....., ....... and ...... Some students perform ..... and ....... Students who like reading can join ........ Students prepare ........ for the stage before the school festival.

Answer :

June art competition and sports competition paintings, statues, and crafts Crafts soccer, basketball and badminton singing, dancing storytelling competition decorations

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)