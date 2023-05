Future Perfect Continuous Tense: Pengertian, Rumus, Fungsi, Contoh Penggunaan dalam Kalimat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini materi sekolah grammar Future Perfect Continuous Tense.

Future Perfect Continuous digunakan untuk menyatakan aksi yang akan sedang berlangsung di masa depan.

Perbedaan Future Perfect Continuous danFuture Perfect adalah penekanan pada durasi aksi yang berlanjut di masa depan.

Aksi ini dipastikan akan dimulai, berlanjut, dan selesai di masa depan.

Biasanya, Future Perfect Continuous digunakan untuk menyatakan aksi yang sudah pasti akan dilakukan.

Simak rumus dan contoh Future Perfect Continuous di bawah ini, dikutip dari Grammarly, English EF, dan English Page.

Rumus:

Will:

(+) S + Will + Have + Been + V-ing

(-) S + Will + Not + Have + Been + V-ing

(?) Will + S + Have + Been + V-ing?

Be going to:

(+) S + am/is/are + going to have been + V-ing

(-) S + am/is/are + not + going to have been + V-ing