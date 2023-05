Degree of Comparison: Pengertian, Rumus, Fungsi, dan Contoh Penggunaan dalam Kalimat

Grammar Degree of Comparison. Berikut ini pengertian, rumus, fungsi, dan contoh Degree of Comparison.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini materi sekolah grammar Degree of Comparison.

Degree of Comparison adalah perbandingan bertingkat dalam bahasa Inggris untuk membandingkan sifat dari dua hal/lebih berdasarkan kualitas/kuantitas.

Kata yang sering digunakan dalam Degree of Comparison adalah as much as, more than, dan the most.

Selain perbandingan, Degree of Comparison dapat digunakan untuk menekankan kondisi dan perbedaan dari objek.

Selengkapnya, simak rumus, fungsi, dan contoh Degree of Comparison dalam kalimat di bawah ini, dikutip dari Grammarly, British Course, dan By Jus.

3 Jenis Degree of Comparison

1. Positive Degree

Tipe pertama ini tidak membandingkan dua hal atau lebih.

Positive Degree hanya menunjukkan keberadaan suatu kualitas dari objek yang dibicarakan.

Contoh kata yang digunakan:

- Adjectives: slow, beautiful, happy

- Adverbs: slowly, beautifully, happily

2. Comparative Degree

Tipe kedua ini membandingkan dua hal untuk menunjukkan objek mana yang memiliki kualitas 'lebih rendah' atau 'lebih tinggi' dari lainnya.

Contoh kata yang digunakan: