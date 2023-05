Kunci Jawaban Fisika Kelas 11 Halaman 172 Kurikulum Merdeka Aktivitas Asesmen Nomor 4-5 Bab Kalor

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Fisika kelas 11 halaman 172 Kurikulum Merdeka, Asesmen.

Soal Fisika kelas 11 halaman 172 Kurikulum Merdeka membahas materi pada Bab 6 tentang Kalor.

Artikel ini hanya bermuatan panduan bagi siswa untuk mengerjakan soal Fisika kelas 11 halaman 172 Kurikulum Merdeka.

Sehingga Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban dalam materi ini.

Berikut ini kunci jawaban Fisika kelas 11 halaman 172 Kurikulum Merdeka:

Asesmen

4. Tiga buah cairan A, B, dan C dengan tiga proses pencampuran berbeda, yaitu cairan A dengan cairan B, cairan A dengan cairan C, dan cairan B dengan cairan C. Berikut tabel data dari proses pencampuran tersebut.

Asesmen (Tangkapan Layar buku pelajaran Fisika kelas XI Kurikulum Merdeka)

Menurut kalian, berapakah suhu akhir campuran cairan B dengan cairan C? Berikan argumentasi kalian dalam bentuk perhitungan yang sistematis!

5. Dua buah logam berbentuk balok dengan ukuran dan suhu yang sama yaitu 8 cm × 8 cm × 0,5 cm. Logam yang pertama terbuat dari perak dan logam yang kedua terbuat dari besi dengan beberapa data sebagai berikut.

Asesmen (Tangkapan Layar buku pelajaran Fisika kelas XI Kurikulum Merdeka)

Jika masing-masing logam tersebut diletakkan sepotong es batu yang memiliki massa dan suhu yang sama di atas luasan 8 cm × 8 cm, jelaskan es batu pada logam mana yang akan lebih cepat mencair! Berikan argumentasimu melalui analisis data pada tabel yang diberikan!

Pembahasan

4. Setelah pencampuran

• Cairan A dan B

Berdasarkan asas Black maka Qterima = Qlepas

m A × c A × ΔT A = m B × c B × ΔT B

2 × c A × (40-20) = 1 × c B × (60-40)

40 × c A = 20 × c B

2 c A = c B