Soal PAS, UAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh kumpulan latihan soal-soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) Semester 2 untuk siswa kelas 8 SMP.

Contoh soal PAS, UAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PAS, UAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Semester 2 ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Siswa diharapkan dapat mengerjakan contoh soal PAS, UAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Semester 2 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

PILIHAN GANDA

1. Berikut ini para Rasul penerima suhuf, kecuali ….

a. Nabi Ibrahim As.

b. Nabi Ismail As.

c. Nabi Musa As.

d. Nabi Idris As.

Jawab : b

2. Berpaling dan meninggalkan kesenangan yang bersifat material dan kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Pernyataan ini arti dari sifat….

a. zuhud

b. tawakkal

c. hasad

d. sabar

Jawab : a

3. Sujud yang dilakukan karena lupa melakukan salah satu rukun sholat atau ragu dengan jumlah rakaat, disebut…

a. sujud syukur

b. sujud sahwi

c. sujud tilawah

d. sujud dua kali

Jawab : d

4. Islam sepanjang hari, mumayiz, suci dari hadas, berpuasa pada waktunya. Pernyataan ini merupakan …. puasa

a. syarat sah

b. syarat wajib

c. sarat rukun

d. syarat sunnah

Jawab : a

5. Pak Safrudin sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam haji serta tidak sanggup menyembelih binatang sebagai denda, maka Pak Safrudin harus melaksanakan puasa….

a. Wajib

b. Nadzar

c. Qadha

d. Kafarat

Baca juga: Soal PAS, UAS Prakarya Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum Merdeka dengan Kunci Jawaban PAT