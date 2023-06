Contoh Soal PTS Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA, Lengkap dengan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan contoh soal Penilaian Akhir Semester atau Ujian Akhir Sekolah (UAS) Bahasa Inggris kelas 10 SMA/MA semester 2.

Contoh soal ujian sekolah Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Akhir Sekolah (UAS) Bahasa Inggris kelas 10 SMA/MA semester 2 ini, terdiri dari 15 soal pilihan ganda.

Soal PAT/UAS Bahasa Inggris kelas 10 SMA/MA juga disertai dengan kunci jawaban.

Materi soal ujian diambil dari materi Bahasa Inggris kelas 10 SMA/MA semester 2 Kurikulum 2013.

Soal dan kunci jawaban ujian sekolah Bahasa Inggris kelas 10 SMA/MA ini, hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Tribunnews tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PAT atau UAS Bahasa Inggris kelas 10 SMA/MA.

Berilah tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d, dan e di depan jawaban yang benar!

1. Cindy : “Mom, I’ve got the scholarship”.

Mother : “Congratulations! ….”

a. I’m so proud of you.

b. That’s a pity.

c. Happy birthday.

d. That’s so sweet.

e. That’s awful.

2. My sister is not only beautiful, but also has some good characters, which are ….

a. lazy and sensitive

b. stupid and lazy

c. friendly and cheerful

d. lazy and shy

e. careless and sensitive

3. My English teacher always makes me feel exticed to study. He always has new jokes every day. It means he is a ….

a. humorous

b. shy

c. diligent

d. lazy

e. talkative

4. Martha: “Ratna, I heard you got a scholarship from a prominent university. …”

Ratna : “Thank you, I’m so happy about it.”