40 Soal PAS, UAS Bahasa Inggris Kelas 2 Semester 2 Dilengkapi Kunci Jawaban Penilaian Akhir Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini 40 contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Inggris kelas 2 SD/MI semester 2 Kurikulum 2013.

Contoh soal PAT, UAS Bahasa Inggris kelas 2 SD/MI ini terdiri dari 40 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PAT, UAS Bahasa Inggris kelas 2 SD/MI ini, dibuat sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Siswa diharapkan dapat mengerjakan contoh soal PAT, UAS Bahasa Inggris kelas 2 SD/MI ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PAT, UAS Bahasa Inggris kelas 2 SD/MI ini.

Baca juga: Soal PAS, UAS Pendidikan Agama Katolik Kelas 2 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Tahun

A. Pilihan Ganda

Choose A, B, or C the Correct Answer!

1. I have one …

a. Eyes

b. Ears

c. Mouth

Jawaban: c

2. Lanny gets a present, she is …

a. happy

b. angry

c. sad

Jawaban: a

3. Adi : Hey! Good morning!

Fita : … , Adi!