Teknologi Kecerdasan Buatan Dibedah dari Perspektif Psikologi Bisnis di Kampus Ini

Topik peran teknologi AI di sektor industri ini dikupas mendalam pada Seminar Pra-Temu Ilmiah Nasional dengan judul “Business Psychology in The Artificial Intelligence Era” yang diselenggarakan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Jakarta bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Induk.

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini teknologi kecerdasan buatan atau Intelligence (AI) telah mentransformasi berbagai sektor industri karena dapat membantu dalam memfasilitasi proses data dalam sekala besar yang pada akhirnya dapat menghasilkan pengetahuan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi dan keputusan dalam dunia bisnis.

Dr. Sumaryono, M.Si., Psikolog dan Ketua Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Induk menjelaskan, dalam proses inovasi, artificial intelligence dapat membantu proses penciptaan produk baru, proses baru, layanan baru, hingga cara baru dalam menjalankan proses dalam bisnis

Kegiatan Seminar Pra-Temu Ilmiah Nasional 2023 ini menjadi rangkaian Temu Ilmiah Nasional and Call for Papers yang akan diselenggarakan pada 22 – 23 Agustus 2023 secara online.

Ketua Penyelenggara A. Eka Septila, M.Psi., yang juga Wakil Dekan I Fakultas Psikologi menjelaskan Temu Ilmiah Nasional ini mengangkat tema Business Psychology and Work Life in Digital Era dan para pembicara mengupas berbagai topik, seperti manpower planning, people development, work attitude and motivation, organization development, quality of work life, managing diversity at work, dan big data at work.

Beberapa pembicara yang hadir di antaranya adalah Menteri Ketenagakerjaa Ida Fauziyah, Prof. Akira Tsuda, Ph.D. dari Teikyo University of Science, Japan dan Dra. Corina D. S. Riantoputra, M.Com., Ph.D., dari Universitas Indonesia serta Willy Saelan, HR Director Unilever Indonesia.

Temu Ilmiah Nasional 2023 ini juga membuka kesempatan besar bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi untuk mempresentasikan penelitian dengan topik-topik dari psikologi bisnis maupun psikologi industri dan organisasi.