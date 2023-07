Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 4 Kurikulum Merdeka: Kosakata dalam Cerita

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 4 Kurikulum Merdeka.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 4 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 4 Kurikulum Merdeka ini terdapat soal pada Aktivitas 2 tentang kosakata dalam cerita.

Pada bagian tersebut, muncul pertanyaan membahas tentang kosakata dalam cerita Sago, Tifa, Holy, Chanted, and Worship.

Simak selengkapnya soal Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 4 Kurikulum Merdeka tentang Reading and Listening, beserta jawabannya di bawah ini:

Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 4 Kurikulum Merdeka

Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 4 Kurikulum Merdeka

1. Are there any holy items from the place of your origin? What are they?

Jawaban:

Yes, there are some holy items from my place. Such as keris and a spear.

2. Tifa is a traditional musical instrument in Indonesia, what do you know about it? Are there any difference with the traditional musical instruments from your area?

Jawaban:

From the book, I know that Tifa is a traditional wooden tubular-shaped musical instrument that is originated from Maluku and Papua. It has same shape.

3. What is sago for in the Indonesian culture?