Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 9 Kurikulum Merdeka, Aktivitas Belajar 1: Pancasila

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) kelas 10 halaman 9 Kurikulum Merdeka.

Soal PKN kelas 10 halaman 9 Kurikulum Merdeka membahas materi pada Unit 1 Bagian 1, yaitu Menggali Ide Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara.

Sebelum melihat kunci jawaban PKN kelas 10 halaman 9 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Aktivitas Belajar 1

Pada bagian ini, pertama-tama kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah singkatan dari What I Know, What I Want to Know, dan What I Learned, yang berarti “Apa yang saya tahu”, “Apa yang saya ingin ketahui”, dan “Apa yang telah saya ketahui”.

Pertama-tama kalian perlu mengisi dua kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL:

a. Berdasarkan materi PPKn pada kelas sebelumnya, apa yang telah kalian ketahui tentang Pancasila? Secara lebih spesifik, apa yang kalian ketahui tentang sejarah lahirnya Pancasila?

Jawaban:

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia.

Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.

Pancasila lahir dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pertama.

Kala itu, Ir. Soekarno mendapat kesempatan untuk berbicara dua kali yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai pentingnya dasar negara dan landasan filosofi dari sebuah negara merdeka.