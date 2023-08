Soal Halaman 9 --- Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 9, 10, 11, 12, 13. Use your word dan describe about Cristiano Ronaldo.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban bahasa inggris kelas 10 kurikulum merdeka halaman 9, 10, 11, 12 13.

Soal kunci jawaban ini diambil dari buku Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 10-13.

Siswa diharapkan dapat mengerjakan soal di artikel ini secara mandiri terlebih dahulu.

Orang tua atau wali dapat membantu proses belajar dengan melihat pada kunci jawaban.

Kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai referensi.

Baca juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 SMP Halaman 45 Kurikulum Merdeka, Sistem Persamaan Linear

Kunci Jawaban Halaman 9

Use Your Word

1. __________________ or as we usually call (him/her) as __________ is my favorite ________________.

2. He/She was born in __________________ on ___________________.

3. ___________________ has a/an ____________ body with the height of __________________ centimeters and weight___________ kilogram.

4. His/Her skin color is ___________ with a _____________face and ______________ smile.

5. He/She has ___________ eyes and the color is____________

Answer:

1. Cristiano Ronaldo or as we usually call him as Ronaldo is my favorite professional footballer.