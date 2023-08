Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 26, Associating

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 halaman 26 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018.

Soal Bahasa Inggris kelas 9 halaman 26 bagian Associating terdapat dalam Chapter II tentang let's live a healthy life.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 26, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 26.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 25, Observing and Asking Questions: Edos Advice

Associating

Lina’s advice

Dialogue 1

Siti: “What should we not eat too much instant food for?”

Lina: “In order not to get serious disease”.

Dialogue 2

Edo: “What for should we eat a lot more healthy home made foods?”

Lina: “So that we will stay healthy.”

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 13 14 15, Associating: Melengkapi Percakapan

Udin’s advice

Dialogue 1