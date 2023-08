Sambangi Universitas Brawijaya, Srikandi BUMN dan Bank Mandiri Beri Inspirasi kepada 1.200 Mahasiswa

TRIBUNNEWS.COM - Dengan semangat bersama membangun negeri, Srikandi BUMN bersama Bank Mandiri Group mengenalkan peran dan kontribusi BUMN kepada 1.200 mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang. Kegiatan bertema “Menggerakkan Ekonomi, Membangun Negeri” ini juga memberikan gambaran persiapan diri bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja.

Ketua III Kesehatan dan Kesejahteraan Srikandi BUMN periode 2021-2024, Susana Indah Kris Indriati menyampaikan bahwa BUMN memiliki kinerja yang konsisten karena didukung oleh para pegawai yang memiliki employee value proposition yang kuat serta didorong dengan adanya inklusi keberagaman dan respectful workplace policy di lingkungan kerja BUMN.

“Posisi laki-laki dan perempuan sama, tidak ada keistimewaan di BUMN dikarenakan setiap orang diberikan kesempatan yang sama. Dasar untuk maju adalah profesionalisme dan kompetensi,” ujar Susana yang juga menjabat sebagai Direktur Corporate Banking Bank Mandiri di Malang pada Kamis (24/8).

Pada kegiatan ini juga hadir narasumber lainnya, Agus Dwi Handaya, selaku Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Bank Mandiri. Agus memberikan tips untuk mengembangkan agile profesional leadership agar para mahasiswa Universitas Brawijaya semakin siap berperan sebagai Agent of Development & Value Creator.

“Tips untuk sukses di kampus dan lingkungan kerja yaitu jadilah orang berintegritas, memiliki agile learning, serta grit yang tinggi, bangun komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan didasari satu energi untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai, perusahaan dan Indonesia” ujar Agus.

Untuk meningkatkan minat dan motivasi para mahasiswa, Maranata Delisma S Siahaan sebagai alumnus Universitas Brawijaya yang berhasil sebagai salah satu woman leader di Bank Mandiri, juga turut hadir memberikan inspirational talks dan berbagi pengalaman dari perjalanan karir beliau sejak tahun 1998 hingga saat ini menjabat sebagai Vice President, Area Head Tangerang Bintaro.

“Saya sebagai perempuan dapat memiliki kedudukan yang setara dengan teman-teman pria, tetapi tentunya ini baru awal, teruskan semangat kita tetap ada dan kita bisa punya mimpi, passion dan jangan menyerah” ujar Maranata.

Kegiatan Srikandi Goes to Campus ini juga dimeriahkan oleh berbagai booth menarik yang menginformasikan mengenai kesempatan berkarir di Bank Mandiri, juga aktivasi super app Livin’ by Mandiri maupun produk dan layanan Bank Mandiri lainnya. Selain itu, perusahaan anak PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Mandiri Utama Finance juga turut meramaikan acara di booth masing-masing.

Setelah kegiatan Srikandi Goes to Campus di Universitas Brawijaya, Srikandi BUMN yang diwakili oleh Bank Mandiri beserta Rektorat Universitas Brawijaya juga memberikan sesi mentoring bagi beberapa mahasiswa terpilih yang mengajukan pertanyaan terbaik pada sesi tanya jawab talkshow.

Para mahasiswa terpilih memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tambahan insights dari Direksi Bank Mandiri dan Rektorat Universitas Brawijaya seputar topik pengembangan personal dan profesional. Termasuk kesiapan memasuki dunia kerja, mengejar aspirasi dan cita-cita menuju masa depan yang lebih cerah.

“Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Mandiri yang telah menyelenggarakan kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus. Saya yakin kegiatan ini akan membawa manfaat pembelajaran bagi mahasiswa, dan pesan saya untuk mahasiswa student today, leader tomorrow,” ujar Dr. Setiawan Noerdajasakti, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa. (*)