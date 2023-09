30 Soal UTS, PTS Matematika Kelas 8 SMP Semester 1 Kurikulum Merdeka, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) Matematika Kelas 8 semester 1 Kurikulum Merdeka.

Contoh soal UTS, PTS Matematika Kelas 8 terdiri dari 30 soal pilihan ganda.

Pada contoh soal UTS, PTS Matematika Kelas 8 dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban UTS, PTS Matematika Kelas 8 hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal UTS, PTS Matematika Kelas 8 terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

A. Berilah tanda silang (x) di depan huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang benar!

1. Tiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 243 adalah ....

A. 81, 83 dan 85

B. 80, 81 dan 82

C. 79, 81 dan 83

D. 77, 81 dan 85

Jawaban: C

2. Dua suku selanjutnya dari deretan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, … yaitu …

A. 35, 45

B. 35, 44

C. 36, 46

D. 36, 45

Jawaban: C

3. Huruf ke-2020 dari pola C, O, R, O, N, A, V, I, R, U, S, C, O, R, O, N, A, V, I, R, U, S, ... adalah ....

A. C

B. R

C. N

D. V

Jawaban: D

4. Cobalah untuk tentukan tiga suku selanjutnya dari pola bilangan 2, 3, 5, 8, …, …, ….

A. 9, 11, 15

B. 12, 17, 24

C. 13, 21, 34

D. 11, 14, 17