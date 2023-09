TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 9 SMP halaman 98 Kurikulum 2013.

Pada bab kali ini, materi yang dibahas adalah Collecting Information.

Siswa diminta untuk mengerjakan soal Coversation based the situations.

Jawablah soal pertanyaan tersebut dengan baik dan teliti.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 SMP Kurikulum 2013 dalam artikel ini bisa menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 SMP halaman 98 Kurikulum 2013

Collecting Information

Lina: “You keep yawning. Didn’t you have enough sleep last night?”

Dayu: “No. I didn’t sleep well last night. I didn’t sleep in my bedroom with my little sister, but in the long chair in the living room. My grandmother fell asleep in my bedroom when she was reading a story to my sister. So did my sister.”

Penjelasan:

Kata dalam kurung di dialog pertama diubah menjadi bentuk negatif dalam kalimat tanya lampau. Artinya, kata not, you akan berubah menjadi did not you.

Dayu: “Edo, wash the pan for me, please. I need it to make fried noodle.”

Udin: “Dayu, sorry, I can’t. I just got a small accident. I cut my finger when I was peeling the manggoes for our lunch.

Penjelasan: