Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Kegiatan 9.7 Halaman 250–254 Kurikulum Merdeka

SISWA SMP - Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Simak kunci jawaban kelas 8 Kegiatan 9.7 cerpen Arya, analisis unsur cerita dan daya tarik secara lengkap dan mudah dipahami.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP/MTs halaman 250–254 Kegiatan 9.7 Bab 9 tentang Kembangkan Kegemaran Membaca.

Materi ini membahas pemahaman unsur-unsur cerita dalam cerpen, mulai dari tema, alur, penokohan, setting, hingga gaya bahasa.

Dalam kegiatan ini, siswa diminta membaca cerpen berjudul Hukuman Manis Buat Arya kemudian mengidentifikasi unsur-unsur cerita serta mendiskusikan daya tariknya bersama kelompok.

Unsur yang dianalisis meliputi tema cerita, alur peristiwa, karakter tokoh, latar tempat dan waktu, serta penggunaan bahasa dalam cerita.

Selain itu, siswa juga diminta mempresentasikan hasil analisis di depan kelas dan menilai jawaban kelompok lain menggunakan rubrik penilaian yang telah disediakan.

Cerpen tersebut mengangkat kisah seorang siswa bernama Arya yang terjebak dalam dilema antara kejujuran dan tekanan teman sebaya hingga akhirnya mengakui kesalahannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami struktur cerita serta mengembangkan kemampuan analisis sastra secara lebih mendalam.

Kegiatan 9.7



1. Bacalah cerpen di bawah ini dengan baik!

2. Catatlah hal-hal menarik dari cerpen di bawah ini, yakni berkenaan dengan unsur-unsur di bawah ini. Kerjakan bersama kelompokmu!

Unsur Cerita Daya Tarik a. Tema Mengangkat konflik kejujuran dan godaan mencontek yang sangat dekat dengan kehidupan siswa, sehingga terasa realistis dan relevan. b. Alur Alur maju yang runtut dan mudah dipahami, dimulai dari Arya tergoda melihat soal, melakukan kecurangan, hingga akhirnya mengakui kesalahan dan mendapat konsekuensi moral. c. Penokohan Tokoh digambarkan seperti kehidupan nyata (siswa, teman, orang tua), dengan konflik batin Arya yang kuat antara rasa takut, tekanan teman, dan rasa bersalah, sehingga pembaca ikut terbawa emosi. d. Setting Latar rumah dan sekolah (ruang belajar, ruang keluarga, suasana ujian) sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, membuat cerita mudah dibayangkan dan terasa nyata. e. Gaya Bahasa Menggunakan bahasa sederhana, dialog natural, dan percakapan sehari-hari yang hidup, sehingga cerita mengalir dan tidak membosankan.

Daya Tarik Keseluruhan Cerita

Cerita menarik karena mengangkat dilema moral yang sering dialami siswa, yaitu antara kejujuran dan kecurangan saat ujian. Konflik diperkuat dengan pengaruh teman sebaya dan rasa bersalah tokoh utama. Ending cerita memberikan pesan moral yang kuat tentang kejujuran dan kasih sayang keluarga.